Serie A, Udinese-Atalanta rinviata alle 15.45: gli aggiornamenti

Udinese-Atalanta, nuovo tentativo per giocarla alle 15.45: allagato il campo della Dacia Arena, si tenterà di giocarla sperando nel drenaggio

15.58 – UFFICIALE: MATCH RINVIATO

Per il momento non si gioca la gara Udinese-Atalanta: calcio di inizio ritardato per le pesanti piogge che stanno cadendo sul terreno della Dacia Arena. L’arbitro La Penna proverà a fare il sopralluogo alle 15.30 con i due capitani, De Paul e Toloi. Il capitano friulano è apparso scettico: già si fa larga l’ipotesi del rinvio a data da destinarsi.

Aggiornamento: Il nuovo check svolto alle 15.30 e terminato alle 15.38 ha portato ad una nuova decisione alle 15.45. Si va verso il rinvio. Si continua a lavorare sul terreno di gioco. Alle 15.46 torna sul terreno di gioco La Penna con i due capitani: il pallone continua a rotolare poco e male. C’è la zona sotto la tribuna centrale nel quale il rimbalzo è quasi nullo, mentre continua a piovere con insistenza.

