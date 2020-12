DIRETTA Roma-Sassuolo: segui la partita LIVE

All’Olimpico sfida interessante alle 15 tra Roma e Sassuolo, entrambe con la necessità di dimenticare recenti sconfitte in campionato.

In pochi si sarebbero aspettati di vedere, a questo punto della stagione, il Sassuolo sopra la Roma. I neroverdi hanno un punto di vantaggio sulla squadra di Fonseca, ma la sfida di oggi all’Olimpico potrebbe riscrivere le gerarchie. Entrambe arrivano da una sconfitta: i ragazzi di De Zerbi per mano dell’Inter di Conte, mentre i giallorossi sconfitti al San Paolo dal Napoli di Gattuso. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.