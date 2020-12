Fiorentina, guai per Prandelli: col Genoa esce un big per infortunio

Brutte notizie per la Fiorentina di Prandelli: durante la partita col Genoa, infatti, un big viola è stato costretto a uscire per infortunio

Un colpo subito fatale per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stato costretto a uscire a pochi minuti dalla fine del primo tempo della sfida col Genoa per infortunio, al suo posto Prandelli ha fatto entrare Bonaventura. Fino a quel momento, il centrocampista di Prandelli era apparso tra i più ispirati, nonostante il risultato fosse ancora fermo sullo zero a zero.

Fiorentina, si ferma Castrovilli: le ultime

Le condizioni del centrocampista viola verranno valutate nelle prossime ore. Da capire se saranno necessari o meno esami strumentali per l’entità dell’infortunio. Possibile che ad incidere sia stato un colpo subito da Castrovilli nei primi minuti di gioco. Prandelli, al suo posto, ha schierato Bonaventura, che andrà a posizionarsi nella stessa porzione di campo occupata prima della sostituzione dal numero 10 della Fiorentina.

La partita, intanto, è ancora ferma sullo zero a zero. Meglio i viola fino a questo momento, anche se nessuna delle due ha voluto scoprirsi e il risultato è un pari senza reti con due squadre che pensano soprattutto a difendersi per evitare pericoli.