Inter, Lukaku lancia la sfida a Messi, CR7 e Lewandowski

Lukaku è pronto a trascinare l’Inter in vista di una seconda parte di stagione da autentica protagonista. L’attaccante nerazzurro è certo: “Sono tra i 5 attaccanti più forti del mondo”.

Intervistato ai microfoni di France Football, Lukaku ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prima parte di stagione dell’Inter e sui suoi obiettivi personali in vista del prossimo futuro. L’attaccante belga è certo di essere uno dei 5 attaccanti più forti del mondo e i numeri, chiaramente, ne confermano la sua convinzione.

Centravanti devastante, leader incontrastato dei nerazzurri e margini di miglioramento notevoli. Classe 1993, l’attaccante belga ha più volte sottolineato come i due anni in nerazzurro rappresentino l’apice della sua carriera. Condizione fisica eccezionale, accompagnata da grande carisma e temperamento.

LEGGI ANCHE>>> Inter, preoccupa la flessione della difesa: Handanovic subisce troppo

Inter: Lukaku sfida Messi, CR7 e Lewandowski

L’attaccante belga, sulle pagine del noto quotidiano francese, ha così affermato: “Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. E se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?”.

Un guanto di sfida personale per cercare di non porsi limiti e continuare a migliorare sotto tutti i punti di vista. Difficile non innamorarsi calcisticamente del centravanti nerazzurro, attaccante completo, umile e allo stesso tempo devastante sotto porta. Sarà questo l’anno della definitiva consacrazione tra i 5 attaccanti più forti del mondo?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Zaccagni ancora in gol: è Mattia il sostituto di Eriksen

Inter-Bologna 3-1, Conte muto per manifesta inferiorità. Degli altri