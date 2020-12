Barcellona-Juventus, probabili formazioni: Buffon dal 1′, fuori Dybala

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus a poche ore dalla super sfida del Camp Nou. Pirlo si affiderà al 4-4-2. In attacco Morata affiancherà Cristiano Ronaldo

Juventus a caccia del primato in classifica, ma agli uomini di Pirlo servirà un’impresa per centrare l’obiettivo. Per il primo posto nel girone servirà battere il Barcellona con almeno due gol di scarto con un risultato diverso dal 2-0 (risultato del match d’andata). Pirlo si affiderà al 4-4-2. In porta ci sarà Buffon, il quale sarà preferito a Szczesny. A destra agirà Cuadrado, mentre a sinistra spazio per Alex Sandro dal 1′.

Coppia centrale composta da Danilo e Bonucci, possibile turno di riposto per De Ligt. Diverse novità anche in mezzo al campo: Arthur e McKennie scenderanno in campo dal 1′, mentre Rabiot e Bentancur si accomoderanno in panchina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona-Juventus probabili formazioni: Dybala in panchina, c’è Ramsey

Nessuna novità in attacco rispetto alla vigilia: Pirlo confermerà il solito tandem offensivo composto da Cristiano Ronaldo e Morata. Solo panchina per Dybala, quest’ultimo lontano dalla migliore condizione fisica. Occhio anche ai padroni di casa: possibile chance dal 1′ per Pjanic, il quale, nelle scorse ore, ha esternato il suo malcontento per il poco minutaggio concessogli in questo inizio di stagione.

LEGGI ANCHE>>> Caso Suarez, l’accusa dei pm alla Juventus: “Ha ostacolato l’indagine”

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Pedri; Trincao, Messi, Coutinho; Braithwaite. ALL.: Koeman.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. ALL.: Pirlo.