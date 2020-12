Inter, Conte pensa a un’ipotesi clamorosa in Champions

Gli infortuni di Vidal e Barella, entrambi a rischio per la Champions, costringono Conte a pensare a un’ipotesi clamorosa per l’Inter

Il destino ha fatto uno scherzetto ad Antonio Conte, sembra volergli dire: provaci ora, nel pieno dell’emergenza, a concedere solo tre minuti a Christian Eriksen. Perché l’Inter, a poche ore dalla sfida di Champions contro il Borussia, gara fondamentale per continuare a sperare negli ottavi di finale, ha la coperta corta a centrocampo.

Oltre a Vidal, infatti, ha avuto problemi fisici anche Barella, che ieri ha lasciato anzitempo l’allenamento ad Appiano e potrebbe non farcela per domani sera. Senza i suoi due guerrieri, Conte ha un buco enorme da colmare in mediana. A sua disposizione restano solo Brozovic e Gagliardini. Una domanda sorge spontanea: chi al posto loro per sostituirli nella prima partita più importante dell’anno?

Conte pensa a una clamorosa ipotesi

Rosa alla mano, ci sarebbe Eriksen, teoricamente neppure una riserva o una terza scelta. Eppure il rapporto tra i due è compromesso da tempo. Conte tornerà sui propri passi per una giusta causa? Anche se ormai fuori dal progetto e pronto a partire in estate, Eriksen resta un tesserato dell’Inter che non ha problemi fisici e che sarebbe in grado di sostituire Barella o Vidal.

Tutto dipenderà dalla volontà di Conte, che in queste ultime partite gli ha sempre riservato, umiliandolo, gli ultimi secondi di gara. Lo farà anche col Borussia, o si affiderà a lui da titolare? Soluzione estrema quella di provare un recupero in extremis per Sensi. In attesa di novità, Eriksen si scalda. Magari stavolta entra con la squadra alle 21.