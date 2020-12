Champions, quali sono i rischi per la Juve se arriva seconda nel girone

La Juve questa sera affronterà il Barcellona per l’ultima giornata di Champions: perché la squadra di Pirlo vuole a tutti i costi il primo posto

Non solo il prestigio o l’eterna rivalità sportiva tra Cristiano Ronaldo e Messi. La partita di questa sera tra Barcellona e Juventus, ultima giornata della fase a gironi di Champions League, avrà molta importanza, per i bianconeri, in chiave classifica. Difficile raggiungere il primo posto, ma non impossibile. La squadra di Pirlo sogna il colpo grosso a Barcellona per regalarsi un ottavo di finale sulla carta più agevole rispetto a quello previsto in caso di secondo posto.

Juve e Barcellona: le combinazioni per il primo posto

In questo momento la Juventus è seconda nel proprio girone a 12 punti, a tre lunghezze di distanza dal Barcellona che nel match d’andata ha battuto 2-0 la Juventus a Torino. Per arrivare prima, la Juve dovrà vincere. Non esiste altro risultato. Ma non basterà l’1-0. Dovrà vincere con almeno due gol di scarto. Impresa ardua per una squadra che non ha ancora una propria identità. Ci penserà Ronaldo a scacciare via i fantasmi caricandosi, sulle spalle, come sempre la squadra bianconera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le insidie degli ottavi col secondo posto

Se la Juventus dovesse restare al secondo posto, è assai probabile che agli ottavi di finale sarà già costretta ad incrociare una big europea. Al momento sono già certe di passare il turno da prime Bayern, Manchester City, Liverpool e Chelsea, quasi certe anche Borussia Dortmund, una tra Manchester United, Psg e Lipsia e una tra Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

LEGGI ANCHE >>> CR7 o Messi? Pirlo risponde e anticipa un titolare col Barcellona

Vero che in Champions, per arrivare fino alla fine, bisogna prima o poi affrontarle subito, ma la Juve spera che un super confronto possa arrivare il più tardi possibile. Dipenderà dal fato e…dal risultato di Barcellona.