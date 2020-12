DIRETTA Ajax-Atalanta: segui la partita LIVE

Alle 18.55 il match chiave tra Atalanta ed Ajax, un vero e proprio scontro diretto per sapere chi approderà agli ottavi di Champions League.

Scontro diretta, una vera e proprio finale quella che vedrà impegnata stasera l’Atalanta contro l’Ajax. La Dea è al secondo posto del girone con 8 punti, uno solo di vantaggio rispetto agli olandesi. Gli ottavi di Champions League sono ad un passo, la squadra di Gasperini ha due risultati su tre ma serve attenzione massima, soprattutto contro una squadra insidiosa come quella allenata da Erik ten Hag. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

