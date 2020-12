Fiorentina, UFFICIALE: Pedro dice subito addio ai viola

Comunicato della Fiorentina: Pedro lascia il club viola. Il Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per acquisto a titolo definitivo

Con uno stringato comunicato ed un tweet d’accompagnamento, la Fiorentina ha sancito la fine del rapporto tra il club gigliato e l’attaccante Pedro.

📰 I COMUNICATO ACF Fiorentina comunica che il Clube de Regatas do Flamengo ha esercitato il diritto di riscatto per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme#Fiorentina pic.twitter.com/guQGd5KPqe — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 9, 2020

Il giocatore, acquistato nel settembre nel 2019 dalla Fluminense, squadra nella quale è cresciuto, per 11 milioni di euro, ha giocato appena 4 gare per un totale di 59 minuti nel campionato di Serie A, prima di tornare in prestito in Brasile, al Flamengo, squadra che ora lo ha acquistato e dove Pedro sta facendo numeri importanti.

Plusvalenza viola

Il Flamengo ha esercitato il riscatto a titolo definitivo fissato per 15 milioni: insomma, per la Fiorentina l’avventura di Pedro si conclude senza nessun sussulto in campo, ma neppure senza perdite dal punto di vista economico.

Un arrivo di liquidità nelle casse viola che potrebbe anche spingere il presidente Commisso a fare nuovi acquisti per migliorare la rosa a disposizione del tecnico Cesare Prandelli alle prese con un secondo avvio sulla panchina toscana molto complesso dal punto di vista dei risultati.