Calciomercato Juventus, spunta un indizio social sul ritorno di Pogba

Pogba ormai sul mercato, la Juventus ci pensa e il francese lancia segnali social. Il calciomercato bianconero potrebbe vedere un ritorno al passato da Manchester

La Juventus starebbe lavorando sottotraccia per riportare Pogba a Torino, per un calciomercato che farebbe faville. Non è, ormai più un mistero che il francese dovrebbe andare via da Manchester, forse già a gennaio.

È più probabile che Pogba lasci la Premier League a giugno, piuttosto che nel prossimo calciomercato, quindi la Juventus, ma anche l’Inter, hanno tutto il tempo per programmare un possibile acquisto.

Per la Juventus si tratterebbe di un gradito ritorno, per i nerazzurri sarebbe una prima assoluta, con la possibilità di ricomporre la splendida coppia di centrocampisti proprio dei bianconeri di conte, Pogba-Vidal. Pirlo allenerebbe il suo ex compagno.

Pogba torna a seguire la Juventus su Instagram: indizio di calciomercato?

Negli ultimi giorni, esplosa la bomba Pogba sul mercato, lanciata da Mino Raiola, si sono fatte largo diverse ipotesi sul destino del francese. La Juventus è stata la prima ad essere accostata a lui nel calciomercato.

Se si vogliono leggere i segnali, uno è arrivato di recente proprio dal calciatore. Il centrocampista transalpino, infatti, ha ripreso a seguire la Juventus sul profilo Instagram. Preludio a un ritorno torinese?

Quando si muove o parla Raiola, difficilmente le cose restano come sono. Le parole del procuratore del campione del Mondo in carica, che lo danno lontano dall’Inghilterra, spingono il calciatore verso altri lidi. L’Italia resta la meta preferita, con Inter e Juventus in pole.