Alle 18.55 scende in campo la Roma di Fonseca a Sofia contro il Cska, con i giallorossi che hanno già ipotecato primo posto nel girone e sedicesimi di finale.

La Roma ha già in tasca sia la qualificazione ai sedicesimi di Europa League ed anche il primo posto nel girone. Quella contro il Cska Sofia sarà una sfida per testare la tenuta dei ragazzi di Fonseca, ma soprattutto lanciare un segnale chiaro a tutta la competizione. La Roma vuole candidarsi come plausibile vincitrice del trofeo.Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!