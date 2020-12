Europa League: Napoli, pari e qualificazione. Roma ko indolore

Il pari del “Maradona” permette a Napoli e Sociedad di classificarsi per i sedicesimi. I partenopei raggiungono Roma (ko a Sofia) e Milan

Si aspettava il Napoli e la squadra di Gattuso non ha tradito le attese, sconfitta indolore per la Roma nell’ultimo turno della fase a gironi dell’Europa League.

La squadra di Paulo Fonseca è stata sconfitta dal Cska Sofia in una sfida dallo scarso valore in termini di classifica.

I giallorossi avevano già festeggiato qualificazione e primo posto e nel match giocato in Bulgaria hanno evidenziato di aver abbassato la tensione. Fonseca a Sofia ha presentato una formazione imbottita di seconde linee e giovani e ha ceduto ai padroni di casa, passati in vantaggio con Rodrigues.

La Roma ha risposto con il giovane Tommaso Milanese, a segno al debutto da titolare, prima di cedere definitivamente al Cska. Il gol di Sowe nel primo tempo è valso il 2-1 con cui la squadra di Akrapovic è giunta al riposo.

Nella ripresa ancora Sowe, dopo dieci minuti, ha siglato il 3-1 chiudendo definitivamente ogni discorso. Per la Roma è proseguito il valzer dei cambi. Fonseca ha concesso la vetrina pure a Filippo Tripi, dopo aver impiegato dal primo minuto l’autore del gol Milanese (poi sostituito da Villar), Boer e Bamba.

Europa League: il Napoli pareggia e chiude primo, Roma già proiettata sui sedicesimi

Roma quindi già proiettata sui sedicesimi di finale di Europa League che si giocheranno a metà febbraio. I giallorossi non hanno opposto molta resistenza al Cska.

Ben altra cosa il Napoli, che nel match con la Real Sociedad pretendeva di compiere l’ultimo passo per raggiungere la squadra capitolina e il Milan. Malgrado il pareggio subito nel finale, i partenopei hanno centrato l’obiettivo.

Allo stadio “Maradona”, gli azzurri hanno pareggiato 1-1 con la Real Sociedad, sorpresa di questo avvio di stagione in Spagna. La formazione di Gattuso ha risposto bene nel primo tempo, trovando con Zielinski il vantaggio poco prima dell’intervallo.

Insigne e compagni hanno poi gestito il minimo vantaggio fino al secondo minuto di recupero, quando hanno incassato il pareggio spagnolo siglato da Willian José. Napoli al primo posto, Real Sociedad seconda. Entrambe soddisfatte.