Europa League: sorteggi lunedì, ecco le insidie per Milan, Napoli e Roma

Con il passaggio del turno al primo posto, i sorteggi di Europa League saranno più morbidi per Milan, Napoli e Roma ma non mancano le insidie

Milan, Napoli e Roma presenti ai sorteggi di lunedì a Nyon per i sedicesimi di Europa League. Tutte e tre saranno teste di serie per aver vinto i rispettivi gironi. La formula dell’Uefa infatti prevede che alle vincitrici dei 12 gruppi toccheranno le 12 seconde e le peggiori 4 retrocesse dalla Champions League.

In questo caso, Ajax, Manchester United, Brugge e Shakhtar Donetsk saranno schivate perché hanno i coefficienti migliori.

A Napoli, Roma e Milan tuttavia possono capitare diverse formazioni ostiche. Non saranno permessi confronti tra squadre della stessa nazione per cui niente derby. Inoltre non saranno consentite sfide tra due squadre che si sono già affrontate durante questa prima fase.

Sorteggi Europa League, Milan, Napoli e Roma teste di serie

La fase a gironi delle coppe europee si chiude positivamente per le italiane. Per le partite a eliminazione diretta si sono classificate sei delle nostre sette rappresentanti. Resta la delusione per la prematura eliminazione dell’Inter, che ha fallito pure la classificazione in Europa League. Rimane vivo il sogno per le altre.

Juventus, Lazio e Atalanta saranno coinvolte dai sorteggi Champions; Napoli, Milan e Roma attendono notizie lunedì da Nyon invece per il proprio cammino in Europa League.

Tutte e tre si sono classificate come prime del girone e questo consentirà loro di evitare diverse delle formazioni principali ancora in corsa nella manifestazione.

Non mancheranno comunque delle insidie. Le principali sono quattro. La Roma dovrà evitare Benfica, Real Sociedad, Lille e Salisburgo. Il Napoli però ha già affrontato gli spagnoli mentre il Milan è stato opposto ai francesi per cui ognuno eviterà la competitor del proprio girone.

Esistono poi altre formazioni scorbutiche con cui è meglio non essere accoppiati. Ad esempio le altre squadre provenienti dalla Champions, come Dinamo Kiev, Krasnodar e Olympiacos ma anche compagini del calibro di Braga e Slavia Praga.

Questo l’elenco completo delle 32 squadre classificate suddivise per fascia.

Teste di serie: Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, Psv, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Manchester United, Ajax, Brugge, Shakhtar Donetsk.

Non teste di serie: Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Teal Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa, Dinamo Kiev, Krasnodar, Salisburgo, Olympiacos.