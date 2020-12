Europa League, perché Villarreal-Qarabag potrebbe non giocarsi mai

La sfida di Europa League Villarreal-Qarabag non si è giocata a causa di un focolaio nella squadra azera. As: “vittoria agli spagnoli”

Il quadro del sesto turno di Europa League non è ancora completo perché all’appello mancherebbe ancora Villarreal–Qarabag. Mancherebbe appunto, perché in realtà la partita potrebbe anche non essere mai giocato. Lo rivela As.

La sfida valida per il gruppo I è stata infatti rinviata martedì a causa del focolaio che si è venuto a creare nella squadra azera. L’Uefa ha così disposto il rinvio della gara poiché il Qarabag non aveva il numero minimo di calciatori per partecipare all’incontro.

Villarreal-Qarabag di Europa League, dalla Spagna sicuri: non si giocherà, vittoria alla squadra di Emery

La domanda che tutti si fanno a questo punto è: cosa succederà per la partita di Europa League tra Villarreal e Qarabag? La classifica del girone è già definita. Gli spagnoli sono primi mentre gli azeri sono ultimi e senza possibilità di guadagnare terreno.

Lunedì ci saranno i sorteggi e i calendari delle diverse federazioni nazionali sono già molto pieni a causa del ritardo con cui è cominciata la stagione. Secondo il quotidiano spagnolo dunque la sfida potrebbe non giocarsi mai. In questo caso pertanto, dicono ancora dalla Spagna, il sottomarino giallo di Unai Emery potrebbe ricevere i tre punti a tavolino.

Il Villarreal ha vinto 4 delle cinque partite disputate nel girone mentre ha pareggiato la restante. Gli spagnoli hanno segnato 14 reti e ne hanno subite soltanto 5. Viceversa, il Qarabag ha totalizzato soltanto un punto frutto di un pareggio, quattro sono state le sconfitte. Gli azeri hanno siglato 4 gol e ne hanno incassati 10.

Nel match d’andata tra le due squadre, la squadra di Emery si è imposta per 3-1 in rimonta. Il Qarabag, passato in vantaggio a dodici minuti dalla fine con Kwabena, ha subito il ritorno del Villarreal che in pochi minuti ha ribaltato il punteggio con Pino e la doppietta di Alcacer.