Juventus, la cessione di Dybala apre un doppio scenario di mercato

La Juventus potrebbe valutare concretamente la cessione di Dybala già dall’imminente sessione di mercato invernale. Un addio che potrebbe stravolgere i piani bianconeri

Quale sarà il futuro di Dybala? La Juventus potrebbe valutare concretamente la possibilità di dire addio all’attaccante argentino in cambio di un’offerta irrinunciabile e un clamoroso scambio che potrebbe convincere Paratici a dire sì.

A tal proposito, occhio alle sirene di mercato provenienti dall’Inghilterra. Non è escluso che i bianconeri decidano di tentare l’assalto imminente a Pogba, in uscita dal Manchester United e voglioso di far ritorno in bianconero. Come finanziare l’operazione con il club inglese? Paratici potrebbe mettere sul piatto della bilancia il cartellino del numero 10 bianconero in cambio del centrocampista francese. Uno scambio totalmente alla pari che potrebbe giovare ai diretti interessati, un modo per ritrovare stimoli e rilanciarsi.

Juventus, la cessione di Dybala apre nuovi scenari

Non solo Manchester United, sulla Joya resta forte anche l’interesse del Tottenham di Mourinho, ma anche del Real Madrid. Il club spagnolo potrebbe decidere di puntare sull’argentino per ridare entusiasmo ai tifosi dopo un’ultima campagna acquisti praticamente inesistente.

Dybala, dal canto suo valuterà con estrema calma il da farsi. Come accennato, non è escluso che la Joya decida seriamente di dire addio alla Juventus per ritrovare nuovi stimoli, freschezza mentale e abbracciare l’inizio di una nuova avventura professionale lontano dall’Italia.