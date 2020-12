Milan, quando torna Ibrahimovic? Gli aggiornamenti sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic è fuori dalla sfida contro il Napoli, ma sembra avvicinarsi il rientro in campo dell’attaccante svedese.

Il Milan aspetta con ansia il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. La squadra rossonera continua nel suo avvio di stagione esaltante, ed anche senza lo svedese i risultati sono arrivati.

Tre vittorie ed un pareggio per la squadra di Pioli senza Zlatan in campo, testimonianza di quanto bene stia facendo il Milan anche in assenza di uno dei giocatori più rappresentativi e che ha dato tanto in campo.

In termini tecnici, ovviamente, ma anche la personalità del numero 11 rossonero è essenziale per questa squadra. Il lavoro fatto fino ad ora, però, sembra ratificare la forza di una squadra che si è tenuta a galla senza il suo top player.

Quando torna Ibra

Ma il campionato prosegue, e gli impegni sono tanti. Stasera il Milan sarà in campo contro lo Sparta Praga, alla ricerca di punti chiave per il primo posto nel girone di Europa League.

Ibra, ovviamente, non ci sarà. In tanti si chiedono quando effettivamente si paleserà il ritorno in campo dello svedese. Gli aggiornamenti sono incoraggianti, almeno per quello che sarà il finale di questo 2020.

L’obiettivo, ovviamente, è il prossimo impegno di campionato contro il Parma. Molto dipenderà – riporta Sky Sport – dalle prossime ore e le sessioni di allenamento a ridosso della partita. Già domani potrebbero arrivare risposte.

Se domani Ibrahimovic dovesse allenarsi col gruppo, infatti, è facile ipotizzare che Pioli possa schierarlo dal primo minuto nella sfida contro i ducali in programma domenica alle 20.45 in quel di San Siro.

I tifosi sperano, con lo svedese in campo il Milan ritroverà un’arma fondamentale per tenere alti i ritmi e conservare il primo posto in classifica prima della sosta natalizia.