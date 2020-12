Napoli e Roma scendono in campo alle 18.55 per la prima fase dei match di Europa League della serata, ecco le scelte di Fonseca e Gattuso.

Serata di Europa League per le squadre italiane, con Roma e Napoli che scendono in campo per affrontare rispettivamente Cska Sofia e Real Sociedad. Due avversarie estremamente diverse, per due match dal sapore diametralmente opposto.

Da un lato i giallorossi già qualificati e primi nel gironi, mentre gli azzurri che si giocano i tre punti cruciali per il prosieguo dell’avventura in Europa. Proprio per questo le scelte di Fonseca e Gattuso incarnano motivazioni diverse e scelte che vanno in direzioni opposte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli e Roma in campo così

La Roma di Fonseca va in campo con tante sorprese, diversi giovani e tanta voglia di far bene anche senza le prime linee in campo. Ed allora ecco tre giovanissimi in campo, il portiere Boer, l’esterno mancino Bamba e il centrocampista Milanese.

Poi un trio tutto iberico con Pedro e Carles Perez che agiranno alle spalle di Mayoral. Scelta interessante, che sicuramente regalerà spunti anche per il tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Paolo Rossi, il dolore del calcio italiano: le reazioni

Con tutt’altro spirito le scelte di Gattuso. Il Napoli si gioca la qualificazione ed ecco perchè Rino manda in campo l’undici migliore. Torna Mertens centravanti, c’è Insigne così come Fabiàn a centrocampo.

L’allenatore calabrese si affida, poi, a Maksimovic in difesa al fianco di Koulibaly. Torna Ospina tra i pali, nuovamente preferito ad Alex Meret.

In basso le formazioni ufficiali:

CSKA Sofia (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Younga, Geferson, Mazikou; Tiago Rodrigues; Sowe, Sankharé. Allenatore: Akrapovic

Roma (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Milanese, Diawara, Bamba; Carles Perez, Pedro; Mayoral. Allenatore: Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino Zubimendi; Portu, Willian José, Januzaj