Dall’Inghilterra: Ronaldo via dalla Juventus, ecco cosa può succedere

Secondo l’Indipendent la stella della Juventus Cristiano Ronaldo potrebbe finire nel mirino del Manchester United come contropartita a Pogba

Secondo l’Indipendent, potrebbe profilarsi uno scambio sensazionale tra Juventus e Manchester United con Cristiano Ronaldo e Paul Pogba coinvolti. Se dovesse concretizzarsi, l’ipotesi balzata fuori dall’Inghilterra avrebbe del clamoroso.

Non vi sono trattative a riguardo ma il quotidiano britannico rivela che il proprietario dei Red Devils vedrebbe di buon occhio il ritorno a Manchester dell’asso portoghese. Ronaldo lasciò lo United nel 2009 per trasferirsi al Real Madrid.

Juventus, Ronaldo alternativa a Dybala per concretizzare lo scambio con Pogba

Undici anni dopo, il portoghese rientrerebbe così nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Da valutare tuttavia l’idea della Juventus a riguardo. Il valore di Ronaldo è indubbio e anche il suo peso specifico nell’economia del gioco di Pirlo.

La Juventus, che cerca con insistenza Paul Pogba, difficilmente lascerebbe partire Ronaldo. Lo scambio quindi appare di difficile realizzazione ma da Manchester sono convinti che possa essere l’unica strada percorribile per concretizzare uno scambio tra le parti, considerate le resistenze dimostrate da Dybala alla possibilità del trasferimento a Manchester.

Se l’argentino non dovesse accettare di finire all’United, appena eliminato dalla Champions League, l’unica alternativa che resterebbe in piede sarebbe quella poco probabile di uno scambio tra Pogba e Ronaldo. A meno che la Juventus non dovesse decidere di rinunciare al portoghese per alleviare il bilancio, messo a dura prova negli ultimi anni.

Malgrado l’indiscrezione lanciata dall’Inghilterra, riesce difficile in questo momento immaginare Cristiano Ronaldo, grande protagonista della vittoria del Camp Nou contro il Barcellona, lontano dall’Italia, dove è arrivato nel 2018 per aiutare i bianconeri a vincere la Champions. Qualcosa che per il momento, al calciatore di Madeira non è ancora riuscito.