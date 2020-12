Juventus, UFFICIALE: ridotta la squalifica di Morata, ci sarà con il Genoa

Ridotta la squalifica di Morata. L’attaccante spagnolo della Juventus espulso nella gara con il Benevento tornerà domenica contro il Genoa

Alvaro Morata ci sarà contro il Genoa, è stata infatti accolto il ricorso della Juventus in seguito all’espulsione rimediata in occasione del match contro il Benevento. Una notizia molto positiva per Andrea Pirlo che nella trasferta di Genova contro i rossoblù potrà contare sull’attaccante spagnolo, autore fino a questo momento di 9 reti tra campionato e Champions League.

Una risorsa in più per i bianconeri reduci dalla notte da sogno al Camp Nou che ha permesso a Ronaldo e compagni di centrare il sorpasso ai danni del Barcellona. Il primo posto ora consentirà alla Juventus di avere un’urna meno complicata. La concentrazione però fino a febbraio sarà riservata esclusivamente sul campionato.

Juventus, Morata può fare dieci: ridotta la squalifica

Accolto il ricorso della Juventus in merito alle due giornate di squalifica a Morata dopo il rosso con il Benevento. A questo proposito, quindi, la presenza del madrileno domenica contro il Genoa, consentirà al tecnico bianconero di poter schierare sull’attacco titolare, composto proprio dall’ex Real e da Cristiano Ronaldo, autori insieme di gran parte dei gol firmati dalla Juventus fino a oggi.

Il centravanti spagnolo, infatti, tornato a Torino con un pizzico di scetticismo sta zittendo le critiche. I tempi in cui il suo rendimento era lontano dai suoi standard durante il periodo al Chelsea e all’Atletico Madrid sembra adesso soltanto un lontano ricordo. E domenica può già andare in doppia cifra.