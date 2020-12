Milan, Ibrahimovic salta anche Parma: gli aggiornamenti sull’infortunio

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per il match contro il Parma: l’attaccante del Milan si è allenato ancora a parte

Il Milan dovrà ancora attendere per il rientro di Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante oggi ha svolto lavoro personalizzato e, quindi, non sarà disponibile per il match con il Parma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Meazza. Secondo ‘Sky Sport’, lo svedese tenterà di tornare ad essere arruolabile per il turno infrasettimanale, che vedrà i rossoneri impegnati sul campo del Genoa mercoledì sera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, infortunio Ibrahimovic: niente Parma

L’attaccante ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra durante il match col Napoli, del quale fu protagonista con una doppietta. In questi giorni ha rassicurato più volte i suoi tifosi sulle sue condizioni, mostrandosi al lavoro sui social network senza sosta (in un video, addirittura sotto la neve con una divisa estiva).

La visita di controllo effettuata lunedì scorso invitava all’ottimismo ed apriva alla possibilità di rivederlo sul terreno di gioco già domenica contro il Parma, ma le novità di oggi inducono lo staff medico milanista ad essere cauto e rimandare il suo ritorno alla prossima settimana.

LEGGI ANCHE >>> Milan, l’avvertimento di Pioli sul futuro di Jens Petter Hauge

Il suo avvio fenomenale (10 gol in sei giornate di Serie A) faceva temere per la sua assenza, ma il Milan se l’è cavata benissimo anche senza di lui. Dopo il trionfo al San Paolo, infatti, sono arrivate altre vittorie contro Fiorentina, Sampdoria, Celtic e Sparta Praga. Il progetto di Maldini, Massara, Gazidis e del tecnico Pioli sembra funzionare a pieno regime, a prescindere dagli interpreti. Ma ovviamente, quando c’è Zlatan, ha una marcia in più.