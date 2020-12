Milan-Parma, le decisione su Ibrahimovic in vista dell’11^ giornata

Punto interrogativo sul potenziale recupero di Zlatan Ibrahimovic in vista della sfida tra Milan-Parma, match in programma domenica alle 20:45 e valido per l’11 giornata di Serie A.

Pioli avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic in vista della sfida di domenica sera contro il Parma? Tanti dubbi, ma la sensazione è che nelle ultime ore starebbe trapelando un sostanziale ottimismo. Tuttavia, come sottolineato più volte dal tecnico e dalla staff medico rossonero, non verrà preso in considerazione alcun tipo di rischio inutile.

La rifinitura sarà decisiva per capire il da farsi. Non è escluso che Ibrahimovic possa saltare la sfida contro il Parma per tornare a disposizione nel turno infrasettimanale contro il Genoa.

Milan-Parma, Ibrahimovic in campo al 50%

Come accennato, la presenza dell’attaccante svedese, attualmente, è ridotta al 50%. Come potrebbe cambiare il Milan senza Ibra? Pioli confermerà il solito 4-2-3-1 con Rebic attaccante centrale e Hauge sulla sinistra in netto vantaggio su Leao, recentemente recuperato.

Qualora Ibrahimovic dovesse tornare a disposizione, invece, Hauge potrebbe essere preferito a Rebic sulla corsia sinistra con l’attaccante svedese confermato al centro dell’attacco.

Milan-Parma con Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic

Milan-Parma senza Ibrahimovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic