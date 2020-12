Alle 18 va in scena il secondo anticipo del sabato di Serie A, di fronte si troveranno Torino ed Udinese.

Torino e Udinese vivono situazioni di classifica molto particolari. Ecco la sfida di oggi che vedrà le due compagini una di fronte all’altra mette in palio tre punti molto importanti. La squadra granata non vince da ben quattro partite, e Giampaolo vuole i tre punti per rialzare tutto l’ambiente. L’Udinese, di contro, viene da due vittorie consecutive e cosi cercherà di acciuffare la terza di fila. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!