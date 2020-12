La Lazio di Inzaghi, dopo la sbornia Champions, perde con il Verona ed è tenuta in ansia da Acerbi, uscito per infortunio

La Lazio si schianta sull’Hellas Verona e rischia di perdere per infortunio Francesco Acerbi. I biancocelesti pagano l’ultima fatica di Champions. Le note stonate per Simone Inzaghi però non finiscono soltanto con il risultato maturato all’Olimpico. Il tecnico aspetta di conoscere le notizie provenienti dall’infermeria.

La Lazio paga dazio l’impegno con il Brugge di martedì e complici le assenze è sorpreso dal Verona. La formazione di Ivan Juric si conferma ben organizzata e prende quota in classifica. Con il successo di Roma, i gialloblù scavalcano proprio la Lazio e l’altra capitolina, quella di Fonseca, istallandosi al sesto posto.

L’Hellas sblocca la partita a un passo dall’intervallo. I ragazzi di Juric sono baciati dalla fortuna: la conclusione di Dimarco, deviata da Lazzari, beffa Reina.

La Lazio si riorganizza e nel secondo tempo trova il pareggio con Caicedo dopo 11 minuti ma un’amnesia difensiva di Radu spalanca la strada a Tameze che fa 1-2.

Il generoso finale dei ragazzi di Inzaghi non è sufficiente a riprendere la sfida, merito pure di uno strepitoso Silvestri che salva i suoi con un intervento straordinario prima del gong.

Lazio, Inzaghi nei guai: Acerbi costretto al cambio nel primo tempo per infortunio

Simone Inzaghi già nel primo tempo è stato costretto al primo cambio. A fermarsi è stato Acerbi, perno della difesa. Il centrale della Nazionale ha accusato un fastidio muscolare. L’impressione prima che lasciasse il terreno di gioco è che volesse provare ma l’allenatore biancoceleste ha preferito non rischiare.

Tuttavia le condizioni del difensore dovranno essere valutate nelle prossime ore. Nel giro di undici giorni, la Lazio sarà impegnata con Benevento, Napoli e Milan. Tre sfide molto importanti che determineranno pure l’umore della squadra di Lotito a Natale, Inzaghi ha già chiesto il regalo per la sua Lazio, recuperare subito Acerbi dall’infortunio.

