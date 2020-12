Milan, e se Calhanoglu non resta? I possibili scenari

Il Milan continua a lavorare per il futuro: il destino di Calhanoglu è tutto da decifrare, e se non restasse? Ecco i possibili risvolti.

Che al Milan si stia già lavorando per il futuro, è un aspetto sul quale si hanno pochi dubbi. La squadra rossonera è in testa al campionato, e proprio per questo l’obiettivo è non dilapidare questo grande vantaggio.

La dirigenza si sente pronta anche a compiere qualche passo importante, cominciando già a risolvere delle situazione interne che necessitano chiarezza. Uno di queste, ovviamente, riguarda la permanenza di Hakan Calhanoglu.

Il giocatore turco, infatti, è alla ricerca del rinnovo di contratto. Nelle prossime settimane, probabilmente prima di Natale, dovrebbe andare in scena un incontro tra società ed agente del giocatori, proprio per provare a gettare le basi del futuro.

E se Calhanoglu non resta?

La volontà da parte del Milan, chiaramente, è quella di confermare l’ex Bayer Leverkusen che rappresenta una pedina importante anche per Pioli. L’obiettivo primario, dunque, è la permanenza.

Ma nel caso, si sa, le contrattazioni possono andare incontro a brusche frenate ed anche a stop clamorosi, magari dettati da agenti non prevedibili. E cosi anche l’addio di Calhanoglu deve essere messo in preventivo.

E se dovesse succedere? Il Milan sta già vagliando il Piano B, e possibilmente anche quello C. Un punto che può stuzzicare il club sarebbe sicuramente provare a trattenere Brahim Diaz, acquistandolo a titolo definitivo. Un’eventualità che è al vaglio del club.

C’è, poi, anche un vecchio nome che torna spesso alla ribalta, e potrebbe rientrare anche stavolta: si tratta di Dominik Szoboszlai. Già accostato al Milan nel corso degli scorsi mesi (soprattutto nell’ottica di un arrivo di Rangnick), Szoboszlai rappresenterebbe un acquisto prezioso anche per il futuro del club.