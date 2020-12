Una particolare statistica rende l’Udinese di Gotti la seconda squadra d’Europa dall’istinto argentino, vi spieghiamo il motivo.

La vittoria dell’Udinese, conquistata in casa del Torino, rappresenta una vera boccata d’ossigeno per i ragazzi di Gotti. Tre punti importanti, che lanciano i bianconeri verso la colonna sinistra della classifica.

Una mazzata durissima per il Torino di Giampaolo, ma l’Udinese resta un avversario che mai andrebbe sottovalutato. Eppure molti incappano un questo errore, e cosi anche la compagine granata si è ritrovata a leccarsi le ferite.

L’Udinese è una squadra quadrata, gioca bene ma soprattutto riesce a sfruttare al meglio le occasioni che concedono gli avversari. Quella contro il Toro rappresenta la terza vittoria consecutiva, un momento d’oro per i friulani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese dal sapore argentino

Nella sfida contro il Torino in particolare due giocatori si sono messi in mostra, diventando veri e proprio protagonisti. Pussetto è tornato a segnare, di fatto spianando la strada per la compagine bianconera.

De Paul, poi, ha rifinito il tutto: il 2-0 porta la firma dell’ex giocatore del Valencia. Un valore aggiunto che sul campo riesce ad incidere sempre con grande personalità. L’Udinese, insomma, adesso comincia a fare paura.

Ma della squadra di Gotti, al contempo, colpisce anche la grande vena argentina che scorre nel gruppo bianconero. Un dato in particolare, ratifica proprio questa propensione tutta albiceleste che incide sui risultati.

LEGGI ANCHE >>> Messi, Napoli nel destino: il retroscena di un sogno maradoniano

L’Udinese, infatti, è la seconda squadra d’Europa ad aver realizzato più reti con giocatori argentini: cinque in totale, tre Pussetto e due De Paul. Un rendimento fantastico per i ragazzi sudamericani, che stanno ovviamente trainando tutta la squadra.

La seconda, perchè al primo posto in questa singolare statistiche c’è il Bayer Leverkusen, che invece ha totalizzato 7 reti messe a segno da calciatori argentini.