Bild e futuro Pogba, Raiola infuriato: ecco cosa è successo

L’agente Mino Raiola scredita la Bild attraverso i social e Pogba gli fa eco: tutto è nato in seguito a un’indiscrezione del tabloid tedesco

Paul Pogba sarebbe sul punto di lasciare Mino Raiola: l’indiscrezione lanciata dalla Bild è stata clamorosa. Ciò che ha scritto il media tedesco però ha mandato su tutte le furie l’agente con origini italiane, che è esploso letteralmente e sui social ha bollato la notizia come una fake news.

Una pessima figura quindi per la Bild che ha incassato il colpo di Raiola e poco dopo anche quello di Pogba che ha commentato sotto il feed del suo agente su Instagram. Un segnale, almeno apparente, di piena armonia tra le parti. Il legame tra i due è da tempo consolidato ma il tabloid tedesco oggi lo aveva messo in discussione.

Bild, che attacco da Raiola: “siete campioni di fake news” e Pogba rincara la dose

Secondo la Bild, infatti, Pogba non avrebbe preso di buon grado le dichiarazioni rilasciate da Raiola nei giorni scorsi. L’agente aveva parlato di addio imminente al Manchester United. Se non già a gennaio, quantomeno a giugno.

Il caso montato dal tabloid intorno alle parole dell’agente è stato però smontato dai diretti protagonisti, che hanno preso posizione sul social per screditare la notizia.

Lo United – eliminato dalla Champions – dopo il pareggio contro il City, è stato costretto a ingurgitare un altro segnale della possibile partenza anticipata del francese. La sua presa di posizione a favore di Raiola è il segnale forte di una sintonia di pensiero tra i due. La Juventus incassa così un altro messaggio subliminale di Pogba verso un ritorno in bianconero.

Nel post dato in pasto a Twitter e Instagram, Raiola ha sbugiardato la Bild: “Campioni delle fake news, la Bild non si smentisce mai. È incredibile come le fake news riescano sempre a diffondersi”, ha scritto l’agente. Poco dopo è arrivata la risposta di Pogba. Il francese ha scritto un eloquente: “non parlare quando non conosci i fatti”. Messaggio indirizzato, con tanto di tag, al tabloid tedesco.