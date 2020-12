DIRETTA Bologna-Roma: segui la partita LIVE

Alle 15 di questa domenica pomeriggio di Serie A il Bologna ospita la Roma, match dai tre punti molto pesanti.

Per Bologna e Roma, avversarie nel pomeriggio di Serie A, i tre punti hanno in questo momento un valore estremamente importante. I giallorossi non vincono da ben due partite, tre se contiamo anche l’ultima sconfitta in Europa League. C’è bisogno di ritrovare forza mentale e morale sul campo. I rossoblu, invece, arrivano dalla sconfitta contro l’Inter, ed hanno voglia di rialzarsi subito tra le mura amiche. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!