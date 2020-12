DIRETTA Genoa-Juventus: segui la partita LIVE

Alle 18 è in programma il primo posticipo di questa domenica di Serie A, a Marassi si affrontano Genoa e Juventus.

Genoa e Juventus vivono due situazioni diametralmente opposte, e per questo la sfida di Marassi oggi potrebbe regalare dei risvolti inaspettati. I bianconeri arrivano dalla vittoria in Champions contro il Barcellona, ma è in campionato che il rendimento è altalenante e va corretto. Il Grifone, invece, ha pareggiato l’ultima sfida contro la Fiorentina ma serve qualcosa in più per invertire la rotta. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

