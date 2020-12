Juventus, la vendetta di Dybala: titolare e gol splendido

La Juventus ritrova Dybala, l’argentino trova il gol contro il Genoa e dà uno schiaffo alle critiche e le polemiche delle ultime settimane.

Finalmente Paulo! Tutto l’ambiente bianconero non aspettava altro che ritrovare il suo numero 10, vittima di un avvio di stagione tremendamente altalenante. Tutta la Juve continua a cercare solidità, e più di tutti Dybala ha subito le conseguenze del cambio di gestione.

Le voci sul possibile addio, il rinnovo ed il mercato che ha circondato l’attaccante argentino negli ultimi mesi. Un peso che sembrava non riesce a scrollarsi da dosso, fino ad oggi. Una domenica di dicembre, la Juve ha ritrovato finalmente il suo campione.

Dybala è tornato, la Juve esulta

Contro il Genoa la Juve ha sbloccato la sua partita proprio grazie a Paulo Dybala, per la prima volta in gol in questo campionato. Un gol fantastico, che ha visto l’argentino rientrare da destra e poi incrociare il mancino praticamente sul palo del portiere.

Una rete strategica, alla Dybala, che permette alla Juve di gioire soprattutto per aver ritrovato la sua Joya. Tutti i compagni hanno festeggiato insieme all’attaccante, un segno di grande unione ed una sofferenza da parte di Dybala che ovviamente era sentita da tutta la squadra.

Finalmente Dybala è tornato, e il gol contro il Genoa è un segnale ulteriore di una rinascita della quale qualche avvisaglia si era intravista anche nelle recenti prestazioni.