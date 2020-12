Calciomercato Milan, incontro per Calhanoglu: c’è l’Inter

Hakan Calhanoglu e il Milan ancora distanti per il rinnovo: il trequartista turco potrebbe andare via a parametro zero, c’è l’Inter

Contro il Parma è stato tra i migliori in campo: solo la traversa (due volte) ha negato ad Hakan Calhanoglu la gioia del gol. Il trequartista turco si è confermato anche ieri sera tra i pilastri del Milan ed anche per questo la sua situazione contrattuale è seguita con molta attenzione. La volontà di Paolo Maldini è provare a strappare il sì al rinnovo del calciatore.

Proprio per questo mercoledì prossimo – riferisce ‘sportmediaset.it’ – è previsto un incontro tra il duo Maldini-Massara e Gordon Stipic, agente del calciatore. Un vertice al quale si arriverà con una distanza ancora molto ampia, soprattutto a livello economico. La richiesta di Calhanoglu è di circa 7 milioni di euro, il club arriva al massimo alla metà e con queste premesse trovare un accordo è complicato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, l’Inter pensa a Calhanoglu: colpo gratis

Se il vertice non dovesse portare ad un avvicinamento tra le parti, per Calhanoglu e il Milan la strada dell’addio sarebbe quasi segnata. Il turco diventerebbe così acquistabile a parametro zero con il mese di gennaio che diventerebbe decisivo per il suo futuro. Il 26enne fa gola a tante squadre: si è parlato di Juventus, ma anche del Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, la strategia di Maldini: trovare nuovi Hauge

L’occasione di prenderlo a zero ingolosisce anche l’Inter e Marotta che osserva la situazione e preparare l’offerta giusta. Ad agevolare i nerazzurri la voglia di Calhanoglu di non lasciare Milano, città in cui si trova bene. Spazio quindi per un possibile sgambetto sul calciomercato, mentre sul campo le due milanesi sono in testa alla classifica.