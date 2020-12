Fantacalcio 11a giornata, da Kalulu a Lautaro Martinez: che voti sono?

Appuntamento con la rubrica di SerieANews.com ‘Che voti sono?’ dedicata ai casi più discussi della 11a giornata in ottica Fantacalcio

Nuova giornata di campionato e nuovi casi da fantacalcio: come ogni turno di Serie A, anche nell’11a giornata torna la rubrica di SerieANews.com dedica ai voti più discussi assegnati ai giocatori del massimo campionato. Un turno, quello che si è consumato nel weekend, che ha visto vincere tutte le grandi tranne il Milan, fermato sul pareggio dal Parma e salvato da un Hernandez in versione bomber.

Proprio tra i rossoneri ci sono alcuni dei voti più discussi di questa giornata di campionato. Accende il dibattito anche la prestazione di Lautaro Martinez in Cagliari-Inter, mentre c’è accordo su Hirving Lozano: la sua è stata una partita ben al di sopra la sufficienza.

Fantacalcio, 11a giornata: Kalulu e l’assist di Lautaro Martinez fanno discutere

Nessun accordo invece sui voti assegnati a Kalulu e Calabria in Milan-Parma. Entrambi i rossoneri sono giudicati negativamente e i tifosi (ma soprattutto i fantallenatori) non lo mandano giù. Il terzino è indicato come autore di una prova almeno da sei, mentre qualcuno gli attribuisce colpe sul secondo gol ducale che non ha. Anche il giovane difensore, subentrato a Calabria, si becca qualche insufficienza che non è gradita dagli appassionati di fantacalcio.

Quelli che gradiscono ancora di meno la decisione di assegnare l’assist a Lautaro Martinez in occasione del gol di Lukaku. Il belga riceve palla nella propria metà campo e approfitta di Cragno a centrocampo per involarsi da solo versa la porta vuota. Infine, un habitué dei voti contestati: Di Lorenzo che, anche nella vittoria con la Sampdoria, in alcuni casi non arriva alla sufficienza.