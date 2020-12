Inter, D’Ambrosio può spingere Skriniar sul mercato

Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso della prossima sessione invernale. Da valutare il futuro di Skriniar, il quale potrebbe essere sacrificato subito o in estate

L’eliminazione dall’Europa potrebbe spingere l’Inter a rivalutare alcune mosse sul mercato in vista delle prossime sessione. Partendo da gennaio, Conte avrebbe espresso il desiderio di poter puntare su una rosa decisamente più ristretta. Un modo per mantenere solido il gruppo e cercare di remare in maniera compatto verso l’obiettivo scudetto.

Occhio alle possibili mosse e sorprese sul mercato. Il 3-5-2 di Conte potrebbe promuovere D’Ambrosio in posizione di centrale destro, spingendo Skriniar verso i potenziali sacrificati. Una cessione che potrebbe fruttare alle casse nerazzurre una cifra superiore ai 50 milioni di euro, toccasana in un momento storico così complicato anche per le squadre italiane.

Inter, D’Ambrosio promosso titolare?

Non è un mistero che Conte straveda per D’Ambrosio, giocatore adattabile sia in posizione di esterno destro nel ruolo di vice Hakimi, sia nel ruolo di centrale destro al posto di Skriniar. Difficile ipotizzare una possibile cessione dell’ex Sampdoria già a gennaio, ma non è escluso che l’Inter ci possa pensare in vista del futuro.

Skriniar piace particolarmente in Premier League. Timidi sondaggi del Tottenham nella scorsa finestra di mercato, sondaggi che potrebbero riprendere fin da subito o essere posticipati in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.