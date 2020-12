Calciomercato Inter, prende corpo l’ipotesi scambio Xhaka-Eriksen

Inter, già a gennaio il calciomercato potrebbe regalare delle sorprese: tra queste Xhaka. Il giocatore svizzero è ai ferri corti con l’Arsenal e potrebbe approdare in nerazzurro, magari in uno scambio con Eriksen

Il calciomercato di gennaio ha sempre visto l’Inter protagonista e c’è Xhaka quest’anno a stuzzicare la fantasia dei tifosi nerazzurri. La situazione dello svizzero con l’Arsenal è molto simile a quella di Eriksen con i nerazzurri e chissà che le strade dei due non possano incrociarsi.

Dopo tanti giorni passati a parlare dello scarso utilizzo del danese all’Inter, ecco arrivare una storia praticamente uguale d’oltremanica. Le cose tra la squadra londinese e Xhaka sembrano essersi sistemate con l’arrivo in panchina di Arteta. Il centrocampista ha trovato più spazio e la storia sembrava potesse andare avanti.

Inter-Xhaka, Arsenal-Eriksen: il calciomercato accomuna la storia dei due 28enni

In realtà, Xhaka non è considerato indispensabile dall’Arsenal, come ha riportato l’autorevole ‘Daily Mail’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’espulsione dello svizzero, per un atteggiamento ingiustificabile, contro il Burneley.

Dalla dirigenza dell’Inter c’è sempre stato un certo interesse per lo svizzero e adesso pare i dirigenti si siano subito attivati per trovare una soluzione. Xhaka andrebbe volentieri da Conte e con ogni probabilità, Eriksen tornerebbe di corsa in Premier League. Ecco perché l’ipotesi di uno scambio tra i due 28enni non è pura fantasia.