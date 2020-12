Calciomercato Juventus, tanta concorrenza per l’islandese Johannesson

La Juventus non guarda solo al calciomercato di gennaio per rinforzare la rosa, ma anche al futuro e ha messo gli occhi su Johannesson. Molte big europee sul talentino islandese

Si chiama Isak Bergmann Johannesson, talentino diciassettenne del Norrkoping e su di lui, in ottica calciomercato, oltre alla Juventus e all’Atalanta in Italia, hanno messo gli occhi tutte le big d’Europa.

Nella sua prima stagione completa in Svezia, si è messo in mostra realizzando 4 gol impreziositi da 12 assist.

Per il giovane centrocampista classe 2003, già nel giro della Nazionale, si stanno muovendo molti grandi club europei. Tra questi, su tutti, Liverpool, Real Madrid e Manchester United, oltre alla Juventus e ai bergamaschi, come riportato da goal.com.

Tutte in fila per la stellina islandese Johannesson, anche la Juventus pensa a lui

A confermare il forte interesse di diverse società di spicco nel panorama europeo, per Johannesson, è stato lo stesso direttore del Norrkoping, Jens Magnusson. A FotbollDirekt ha spiegato cosa fosse successo prima del match contro l’AIK.

Proprio Magnusson non ha parlato direttamente della Juventus, o di altre società nello specifico, ma ha chiarito come il club svedese abbia avuto “un numero incredibile di richieste per assistere alla partita”. Lo stesso ha, poi, chiosato sostenendo: “Non si sa mai quali giocatori vengano a vedere, ma non è un segreto che molti seguano Johannesson“.