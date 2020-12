Abbiamo analizzato le valutazioni di mercato dei principali calciatori impegnati in Champions League. Gli italiani sono distanti dal podio

Le italiane potrebbero sorridere, ma il cammino è lungo e qualcuno, prima o poi, diventerà avversario. Agli ottavi di finale, comunque, non ci sarà nessuno di loro. I quattro giocatori più costosi della Champions League affronteranno altre squadre. Sono Mbappé, Sterling, Neymar e Mané. Sono loro, secondo Transfermarkt, i calciatori con le più alte valutazioni in termini economici legate a questo periodo dell’anno. Valutazioni che nascono dalla forza dei singoli ma anche dalla loro età e dalla scadenza del contratto, tutti fattori che producono un prezzo orientativo.

I 4 giocatori più costosi della Champions tra Premier e Ligue 1

Il giocatore più caro al mondo è Kylian Mbappé, 21 anni, attaccante del Psg. In prospettiva il prossimo numero uno del calcio mondiale quando Messi e Ronaldo avranno salutato la propria carriera da calciatori. Il Psg, che agli ottavi di Champions League affronterà il Barcellona, vanta un altro calciatore nella Top Four e si tratta di Neymar, 28 anni, terzo posto, valutato 128 milioni. Nonostante l’età, il brasiliano resta sul podio per il suo enorme talento e per quanto dimostrato in questi anni.

Le altre due posizioni della speciale classifica sono occupate da due giocatori della Premier League. Al secondo posto c’è Raheem Sterling del Manchester City, la cui valutazione di mercato è pari a 128 milioni, come Neymar, mentre al quarto posto troviamo Sadio Mané del Liverpool, 28 anni, valutato 120 milioni di euro, stesso prezzo per De Bruyne e Salah, altri due calciatori che giocano in Inghilterra.

Il primo giocatore della Serie A è Lukaku, quindicesimo (85mln), mentre il primo italiano è Verratti, 54esimo, la cui valutazione è pari a 60 milioni. Il secondo è Barella dell’Inter (50) e il terzo l’italo-brasiliano Jorginho (50) del Chelsea. Quarto tra gli italiani lo juventino Chiesa (48).