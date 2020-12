La Juventus ha trovato un nuovo Cristiano Ronaldo

Nella rosa, statistiche alla mano, c’è un altro giocatore, oltre a Cristiano Ronaldo, che sembra insostituibile, decisivo come pochi in questo avvio di stagione

Lo hanno sempre sottovalutato, considerandolo uno dei tanti. Ora, forse, si saranno ricreduti. Juan Cuadrado è il Cristiano Ronaldo della fascia destra, un giocatore insostituibile che, numeri alla mano, è diventato l’arma in più di Pirlo. In questo avvio di stagione ha stupito tutti nel ruolo che, sulla carta, poteva diventare di Federico Chiesa, il grande acquisto del mercato. Per paura di giocare meno, Cuadrado s’è messo a fare il fenomeno. Sono già 9 gli assist in questi primi mesi, il colombiano è primo in Champions (5) e in campionato viaggia ad una media altissima tra suggerimenti vincenti e rigori procurati.

🔝 Juan Cuadrado with most assists in 2020/21…#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 15, 2020

Juventus, Cuadrado come Ronaldo: è insostituibile

La Juventus non può fare a meno dell’ex terzino di Udinese e Lecce, un giocatore che difficilmente occupa le prime pagine dei giornali ma che sta aiutando in modo concreto la sua squadra a risollevarsi dopo le difficoltà iniziali. Il profilo social della Uefa ha pubblicato una grafica coi migliori assist-man della fase a gironi della Champions League. Al primo posto, a quota 5, c’è proprio Cuadrado.

Il terzino della Juventus, protagonista nelle sei gare europee, ha superato un campione come De Bruyne (4) del Manchester City, ma ha anche fatto meglio di Muller, Angelino e Plea. Statistica questa che si riflette nella continuità del campionato. In Serie A sono già 4 gli assist vincenti per Cuadrado, una sentenza quando parte palla al piede. Con la sua velocità sprinta e semina gli avversari e col suo destro pennella cross precisi per i compagni. Da esterno alto o basso fa poca differenza. Pirlo ha trovato un altro insostituibile.