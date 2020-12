Oggi comincia il turno infrasettimanale di Serie A, il primo match di gioca in Friuli dove ci sono di fronte Udinese e Crotone.

Alle 18.30 andrà il scena il primo anticipo del martedì di questo turno infrasettimanale. Di fronte Udinese e Crotone, due squadre che pare siano sul momento di poter dare la svolta alla propria stagione. I calabresi arrivano dalla vittoria conquistata in casa contro lo Spezia, ma restano ancora il fanalino di coda della classifica. Di contro la squadra di Gotti vive un momento particolarmente favorevole, avendo inanellato ben tre vittorie consecutive. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

