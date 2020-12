Una sfida che sa di Scudetto, al Meazza luci accese alle 20.45 per il match clou del turno infrasettimanale tra Inter e Napoli.

Tra Inter e Napoli non si tratta mai di una sfida banale e scontata. Di fronte si trovano due candidate concrete per la lotta Scudetto. La squadra di Conte, nonostante la vittoria di Cagliari, deve ancora scacciare dalla mente gli spettri dell’eliminazione dalla Champions. Gli azzurri invece sono a caccia di conferme e della quarta vittoria consecutiva. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!