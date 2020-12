Juventus, Dybala-Morata-Ronaldo: svolta tridente per l’assalto all’Europa

Andrea Pirlo dovrà cercare di capire e analizzare la possibile svolta tattica della Juventus in vista della seconda parte di stagione. Si aprono spiragli concreti in chiave tridente

Dybala a sostengo di Morata e Cristiano Ronaldo: potrebbe essere questa la mossa tattica di Andrea Pirlo in vista del proseguimento della stagione. Chiaramente, almeno per il momento, questa soluzione potrebbe essere adottata con le pinze, per poi trovare conferme e certezze con il passare del tempo.

Le prime avvisaglie di tridente sono state confermate nell’ultimo quarto d’ora di Genoa–Juventus, con i bianconeri chiamati e obbligati a cercare di portare a casa la vittoria. Una mossa della disperazione che, come detto, potrebbe essere adottato con costanza e decisione soprattutto in chiave Europea.

Juventus, Dybala-Morata-Ronaldo: la svolta si chiama tridente

Come detto, Andrea Pirlo potrebbe lavorare sul tridente meditando la possibile svolta tattica. Un processo che richiederà tempo e soprattutto equilibrio. Ecco perchè Dybala sarà affiancato a Morata e Ronaldo solamente dopo che difesa e centrocampo avranno affinato solidità e fermezza.

L’Europa chiama e gli ultimi cicli vincenti hanno evidenziato che il tridente premia in maniera totale. Prima il Barcellona: Messi-Neymar-Suarez, poi il Real Madrid: Ronaldo-Benzema-Bale, infine il Liverpool: Manè-Firmino-Salah. Ecco perchè Pirlo potrebbe affiancare le sue idee tattiche ai grandi maestri d’Europa.