Il Milan dovrà rinunciare a Ibrahimovic e Kjaer anche contro il Sassuolo? Stando alle notizie che arrivano da Milanello il rischio c’è: i due si allenano a parte, domani provino decisivo

Potrebbe slittare ancora il rientro di Ibrahimovic e Kjaer nel Milan. Sono giorni che si parla di una loro convocazione, dopo i rispettivi infortuni muscolari, ma i problemi non sembrano ancora risolti e ad oggi sono ancora a forte rischio per il Sassuolo.

Sky Sport, pochi minuti fa, ha parlato di allenamento differenziato per lo svedese e il danese, notizia che ha fatto scattare l’allarme nel Milan di Pioli. Domani ci sarà il provino decisivo per capire se il difensore e il centravanti potranno essere almeno a disposizione per Reggio Emilia.

Il Milan continua nella sua striscia di risultati utili consecutivi, ma la mancanza di Ibrahimovic e Kjaer inizia a farsi sentire. Nelle ultime due partite, infatti, sono arrivati due pareggi con be 4 gol subito e senza alcuna marcatura di un attaccante. Il discreto impatto di Kululu non è servito molto e in avanti Rebic sembra lontano parte di quello visto in primavera e in estate. Sei re Zlatan, qualcosa non funziona nei meccanismi offensivi.

Se allarghiamo l’analisi alle ultime quattro gare, notiamo come il Milan abbia vinto con la Sampdoria per 1-2, con la Fiorentina 2-0 e pareggiato 2-2 contro Parma e Genoa. In totale 5 gol subiti senza Kjaer (potevano essere di più se non fosse stato per Donnarumma) e nessuna rete di un attaccante (ad eccezione dell’esterno Castillejo con i doriani) in mancanza di Ibrahimovic.

Non resta che aspettare l’allenamento del venerdì per avere dei dati in più sulla situazione, ma se si dovesse giocare domani Sassuolo Milan, Ibrahimovic e Kjaer probabilmente non sarebbero della gara. Pioli spera e incrocia le dita, sperando di poter ritrovare i suo totem di difesa e attacco, ma in generale la brillantezza della squadra rossonera.