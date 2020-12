Napoli, Petagna ha il peso dell’attacco sulle spalle: out Osimhen e Mertens

Da ultima alternativa a prima scelta, Petagna diventa indispensabile per l’attacco del Napoli. Con gli infortuni di Osimhen e Mertens, la squalifica di Insigne, toccherà all’ex Milan

L’attacco del Napoli è tra i più forti della serie A, ma adesso si ritrova con il solo Petagna a disposizione. Gli infortuni di Osimhen e Mertens, la squalifica di Insigne e con Milik e Llorente ormai ai margini, rendono tutto più difficile in vista della Lazio.

Come ha analizzato mister Gattuso ai microfoni di Sky, per la gara con i capitolini bisognerà fare di necessità virtù. Osimhen è diventato un mistero dopo l’infortunio alla spalla e l’infiammazione al tendine del braccio, Mertens è andato ko nella sfortunata trasferta con l’Inter, uscendo in lacrime dal campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, in attacco è l’ora di Petagna: Milik e Llorente fuori dai giochi da tempo

Come se non bastasse, il Napoli dovrà rinunciare anche ad Insigne dopo la contestata espulsione di ‘San Siro’, senza dimenticare che Milik e Llorente fanno, di fatto, solo numero. Alla luce di questa situazione, il tecnico calabrese punterà tutto su Petagna come centravanti. L’ex Milan, comunque, come sottolinea goal.com, è già sceso in campo in 16 occasioni (12 dal 1′ e 4 dall’inizio) tra Europa League e Serie A realizzando 3 gol in campionato.

LEGGI ANCHE >>> Rabbia Napoli, rosso Insigne: il dialogo con Massa e cosa rischia

Se Petagna, quindi, sarà il perno centrale con la Lazio, chi completerà il pacchetto offensivo? La soluzione sembra evidente con Lozano e Politano che sono sembrati in buona condizione e potrebbero completare il tridente. Bisognerà solo capire se Gattuso li schiererà insieme dall’inizio, oppure troverà un’altra formula per avere una carta da giocare a gara in corso.