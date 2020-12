Napoli, UFFICIALE: infortunio Mertens, stop di almeno tre settimane

Il Napoli ha ufficializzato le condizioni di Dries Mertens, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la gara di ieri con l’Inter

Brutte notizie per il Napoli, che ha reso pubbliche le condizioni di Dries Mertens dopo l’infortunio subito ieri, durante il match con l’Inter di Serie A, vinto dai nerazzurri 1-0. Il club partenopeo, oggi pomeriggio, ha diffuso un comunicato annunciando che il belga si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato un trauma distorsivo di “primo/secondo grado” alla caviglia sinistra, con interessamento del comparto mediale.

Si profila uno stop abbastanza lungo, quindi, visto che le condizioni dell’attaccante saranno rivalutate tra tre settimane. Mertens ha iniziato oggi la riabilitazione, che proseguirà durante il periodo natalizio. Ennesima tegola per Gattuso, che sta già facendo a meno di Victor Osimhen in attacco, anche lui ancora lontano dal rientro.

Quella dell’attacco è diventata una vera emergenza per il tecnico ex milanista. Contro Torino e Cagliari, ultime sfide prima della sosta, potrebbe non avere a disposizione nemmeno il capitano Lorenzo Insigne, che rischia due giornate di squalifica per l’espulsione diretta di ieri a San Siro.