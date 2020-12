Roma-Torino, l’uomo di Totti in campo: Bruno Peres passa col ‘Pupone’

Bruno Peres, in campo in Torino-Roma, ha cambiato agenzia: si è affidato a De Montis, uomo della scuderia di Francesco Totti

Giovanni De Montis è il nuovo agente di Bruno Peres. De Montis appartiene alla CT10, la scuderia di Francesco Totti. Arrivato nel Torino nel 2014 dal Santos per 2 milioni di euro, questa sera Peres si ritrova a giocare contro la sua ex squadra con un’investitura nuova: essere “un giocatore di Totti”.

Un incentivo particolare per un giocatore che sta ritrovando qualche certezza dopo anni particolarmente complessi. Peres, finora, ha giocato 700 minuti: le 6 gare di Europa League, oltre che sei gare di campionato, con la settima presenza completata questa sera.

Un rinnovo da strutturare per il brasiliano

L’esterno ha il contratto in scadenza nel 2021 e, da tempo, sta manifestando il suo desiderio di restare in giallorosso. Non sarà una trattativa semplice, soprattutto se la Roma deciderà di puntare su altri giocatori nel ruolo di esterno destro.

Difficile per la Roma anche trovare un’eventuale sistemazione a gennaio: con uno stipendio netto da 1.8 milioni a stagione ed una serie di bonus appannaggio, diventa complesso immaginare qualche club disposto anche a concedere un indennizzo alla Roma.