Inter, nuova maglia 2021/2022: ritorno al passato -FOTO

Svelate le prime indiscrezioni sulla nuova maglia dell’Inter in vista della prossima stagione 2021/2022. Un ritorno al passato con l’effetto serpente come nel 2011/2012.

Come evidenziato da “Footyheadlines“, sono state rese note le prime anticipazioni sulla nuova maglia dell’Inter in vista della prossima stagione. Ritornerà l’effetto serpente e addio alle righe a zig-zag. Nessuna modifica sulle tonalità del colore, sia del nero, sia dell’azzurro.

Colori ben delineati e definiti: il nuovo kit non lascerà spazio a sfumature o particolari contorni. I pantaloncini saranno neri, con dettagli d’orati. Stesso discorso per i calzettoni, con dettagli d’orati e richiamo dell’azzurro su alcuni dettagli, così come sui pantaloncini. Un nuovo look per cercare di conquistare l’occhio dei tifosi e per puntare a migliorare il prossimo percorso europeo.

Nuova maglia Inter 2021/2022: esordio al termine della stagione?

La nuova maglia, come da prassi, potrebbe fare il suo esordio ufficiale al termine della stagione, nell’ultima giornata di campionato. Insieme alla maglia, sono state rese note anche le prime indiscrezioni su kit d’allenamento, felpe e giubbotti.

Nuova maglia Inter 2021/2022: le prime foto in anteprima