Calciomercato Inter, colpo dal Napoli per rinforzare la difesa

L’Inter di Antonio Conte è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della finestra invernale di calciomercato. La dirigenza nerazzurra guarda anche in casa Napoli: sul taccuino di Marotta c’è anche il nome di Nikola Maksimovic.

L’Inter è a caccia di calciatori per rinforzare il pacchetto arretrato e provare a proteggere la porta di Samir Handanovic. Beppe Marotta è, già da diverso tempo, al lavoro per regalare ad Antonio Conte un difensore affidabile per puntellare la linea difensiva. Sono diversi i nomi per cui sondare il terreno: molti sono giocatori in scadenza contrattuale. Tra questi spunta anche il nome di Nikola Maksimovic, centrale della SSC Napoli di Gennaro Gattuso. Non solo Arek Milik, dunque: occhi aperti anche sul cartellino del difensore serbo.

Inter, piace Maksimovic del Napoli

L’obiettivo è spendere il meno possibile per provare a contenere i costi e tenere in equilibrio il bilancio stagionale. La mission di Marotta ed Ausilio, dunque, è andare alla caccia di calciatori in scadenza contrattuale con i quali accordarsi sin da subito. Sulla lista dei desideri si è aggiunto anche il nome di Maksimovic, in scadenza a giugno 2021, che non ha ancora trovato un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del proprio rapporto con gli azzurri. Fali Ramadani, agente del serbo, ha già avuto una chiacchierata con la dirigenza nerazzurra nei mesi passati. Nessuna trattativa avviata, resta in piedi anche l’ipotesi rinnovo. Ma a patto che le pretese economiche del calciatore si abbassino. Altrimenti non se ne farà nulla. Ed a quel punto il difensore azzurro potrà formalmente accordarsi con un nuovo club per il trasferimento, gratis, a fine anno.

Non solo l’azzurro: gli obiettivi dell’Inter per la difesa sono diversi. Secondo quanto riporta Tuttosport gli altri profili valutati sono quelli di Mustafi dell’Arsenal, Fabian Schar del Newcastle e Aissa Mandi del Betis. Il nome clamoroso, invece, è quello di Jerome Boateng del Bayern Monaco.