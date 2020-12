Inter, buone notizie a centrocampo: recuperati Vidal e Brozovic

In vista della sfida di campionato contro lo Spezia e con il Milan sempre più a portata, Conte recupera due titolari del suo centrocampo.

Domenica alle 15 l’Inter affronterà lo Spezia per dare continuità alla serie positiva di 5 vittorie consecutive in campionato, rimasto come obiettivo primario della stagione in seguito alla prematura e deludente uscita nella fase a gironi di Champions League.

Per aiutare i nerazzurri ad affrontare la sfida, che potrebbe portarli (in caso di mancata vittoria dei cugini contro il Sassuolo) al primo posto solitario in serie A, si segnalano i ritorni di due elementi molto importanti nelle alchimie dell’allenatore.

Come si schiererà in campo l’Inter?

Marcelo Brozovic e Arturo Vidal sembrano infatti aver recuperato a pieno dai propri infortuni e sono stati convocati per la partita di San Siro. Antonio Conte avrà dunque a disposizione il suo regista titolare, croce e delizia della tifoseria, il quale era uscito zoppicante dalla sfida con il Napoli, oltre al suo guerriero di fiducia, il cileno tanto desiderato in fase di campagna acquisti, ancora in attesa della migliore condizione. Con Niccolò Barella intoccabile, sapere di avere finalmente alternative nel ruolo nevralgico del campo farà piacere a tutti, tranne probabilmente ai fan di Eriksen.

Il tempo delle giustificazioni e delle scuse è finito per l’Inter e per Conte, che se vogliono riconquistare la fiducia di una tifoseria sempre calda e appassionata non possono permettersi passi falsi in campionato.