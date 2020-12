Piccola preoccupazione in casa giallorossa per quel che riguarda le condizioni fisiche di Mkhitaryan. Il centrocampista ha accusato un piccolo fastidio muscolare nella sfida contro il Torino.

Nessun particolare allarme, ma lo staff medico giallorosso valuterà con calma le condizioni fisiche di Mkhitaryan in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta, match valido per la 13 ^ giornata di Serie A. Il centrocampista giallorosso, nel finale di gara contro il Torino, ha accusato un piccolo fastidio muscolare alla coscia.

Le sue condizioni, come detto, verranno monitorate con calma nel corso delle prossime ore e la sua presenza contro l’Atalanta non sembrerebbe essere a rischio. Non è escluso che l’ex Arsenal possa rifiatare in vista del prossimo turno di campionato contro il Cagliari.

Infortunio Mkhitaryan: quale sarà la decisione di Fonseca?

Come detto, non è escluso che Mkhitaryan possa scendere regolarmente in campo contro la Dea, ma la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore dopo gli ultimi allenamenti. Come più volte sottolineato dallo stesso Fonseca, è chiaro che ci sarà bisogno di riposo per tutti, quindi non è escluso che l’armeno possa riposare subito contro l’Atalanta o in vista del turno infrasettimanale contro il Cagliari.

Fonseca potrebbe chiarire la situazione in conferenza stampa. I tifosi giallorossi incrociano le dita e sperano che il centrocampista possa essere totalmente a disposizione, considerando soprattutto il suo grande rendimento stagionale.