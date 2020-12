Il Napoli di Gennaro Gattuso, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale, si affaccia già sul mercato. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono già al lavoro per puntellare la rosa e piazzare gli esuberi, tra cui Fernando Llorente.

Tra coloro che hanno le valigie pronte c’è sicuramente Fernando Llorente. L’attaccante azzurro è fuori dal progetto di mister Gattuso e non rientra nei piani della società. Proprio per questi motivi è l’indiziato numero uno alla partenza sin da gennaio. Tante le società interessate al suo cartellino; nelle scorse settimane Benevento sembrava essere la sua prossima destinazione, ma i campani si sono poi defilati.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Napoli, Llorente in uscita

Il Napoli è al lavoro per accontentare il calciatore e lasciarlo libero di accasarsi con una nuova squadra. L’attaccante sperava nel ritorno in Spagna, ma al momento pare essere più plausibile una permanenza in Serie A. Anche la Sampdoria sembra essere sulle sue tracce. I blucerchiati, infatti, sono in pole position per il cartellino dell’ex Juventus. Diverse soluzioni sul tavolo, tra cui anche il Milan. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, i rossoneri sono alla ricerca di una punta che possa rimpinguare il pacchetto offensivo di Stefano Pioli. Per ora, quello di Maldini, è solo un sondaggio esplorativo con l’entourage del ragazzo, ma l’ipotesi sembra attrarre il calciatore, nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi sulla trattativa.

LEGGI ANCHE >>>Il Milan perde i pezzi: fuori anche Rebic?