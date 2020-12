Alle 15 in programma il primo anticipo di questo week end di Serie A, di fronte in terra toscana si trovano Fiorentina e Verona.

E’ crisi nera in casa Fiorentina, ed ogni occasioni è buona per provare ad invertire un trend che ha messo in apprensione tutto l’ambiente viola. All’Artemio Franchi arriva il Verona, squadra che di contro ha avuto un avvio di stagione interessante. I clivensi, però, dovranno subito rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Samp. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

