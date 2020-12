Lotto e Superenalotto, ecco le estrazioni di oggi, sabato 19 dicembre 2020 con i numeri vincenti dei concorsi.

Ecco i numeri estratti per il concorso del Lotto di sabato 19 dicembre 2020. Estrazioni in ritardo rispetto alle abitudini. A causa delle nuove norme anti-covid, infatti, Lottomatica ha comunicato che la comunicazione avverrà intorno alle 21:40, in quanto è stato deciso di effettuare tutte le estrazioni in un’unica sede, quella di Roma (non più, quindi, anche a Milano e Napoli).

SABATO 19 DICEMBRE 2020

RUOTE 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 38 53 50 59 75 CAGLIARI 59 67 31 15 50 FIRENZE 74 25 45 32 17 GENOVA 23 43 58 8 16 MILANO 48 16 7 25 15 NAPOLI 5 79 49 14 76 PALERMO 20 53 24 56 44 ROMA 56 6 1 73 61 TORINO 79 6 69 18 88 VENEZIA 27 73 63 71 85 NAZIONALE 14 32 15 17 29

Superenalotto, estrazione di sabato 19 dicembre 2020

Combinazione vincente: 36-39-45-50-62-66

Jolly: 47

Superstar: 69

Estrazione 10eLotto di sabato 19 dicembre 2020

5 6 16 20 23 25 27 31 38 43 45 48 50 53 56 59 67 73 74 79



Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38-53

I 5 simboli di Simbolotto di sabato 19 dicembre 2020

42-CAFFÈ

6-LUNA

38-PIGNA

14-BAULE